Ex-Freundin in Offenburg erschossen: Frühe Hinweise auf Gefährdung und illegalen Waffenbesitz

Offenburg - Die Polizei soll schon viele Monate vor der Bluttat in einem Wohngebiet in Offenburg Hinweise darauf gehabt haben, dass der mutmaßliche Täter illegal Waffen besitzt.

Der Tatort wurde am Montag umfänglich untersucht werden. © Philipp von Ditfurth/dpa

Im Frühjahr 2025 sei ein Hinweis eines Unbeteiligten auf einen möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz durch den 33 Jahre alten Mann eingegangen, teilte die Polizei mit.

Zudem habe das spätere Opfer seit Anfang 2025 drei Anzeigen gegen ihren Ex-Partner gestellt. Dabei ging es laut Polizei um Nachstellung, Beleidigung, Bedrohung und Verleumdung.

Der Mann habe in mehreren Fällen auch Gegenanzeigen gegen die 36-Jährige gestellt. Im März dieses Jahres habe es zudem eine Anzeige einer weiteren Frau wegen Stalkings gegen den Mann gegeben. Beamte hätten in allen Fällen unmittelbar Gefährderansprachen mit dem Verdächtigen durchgeführt und die Fälle der Staatsanwaltschaft vorgeführt.

Auch mit dem späteren Opfer habe es intensive Gespräche gegeben, teilte die Polizei mit. Sie sei über Hilfsmöglichkeiten informiert worden und habe Verhaltenshinweise bekommen.

Zudem hätten die Beamten angeregt, dass die Frau ein Annäherungsverbot erwirkt. Dieses habe die Frau aber nicht beantragt. Man habe ihr verdeutlicht, dass sie sich im Falle einer Annäherung des 33-Jährigen unverzüglich an die Polizei wenden solle, hieß es.