08.07.2026 17:45 Diebe brechen auf Baustellengelände ein: Worauf sie es abgesehen haben, ist nicht alltäglich

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Dieser Diebstahl dürfte in die Kategorie "nicht allzu alltäglich" fallen: In Rüsselsheim sind Täter in der Nacht zu Mittwoch in eine Baustelle eingedrungen.

Von Jan Höfling

Rüsselsheim - Dieser Diebstahl dürfte wohl in die Kategorie "nicht allzu alltäglich" fallen: In Rüsselsheim sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in eine Baustelle eingedrungen. Das Objekt der Begierde? Ein Bagger! Der durch den Diebstahl in Rüsselsheim-Königstädten entstandene Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. (Symbolbild) © 123RF/luciavonu Laut Polizeiangaben vom Mittwochmittag fuhren die Täter mit einem Lastwagen auf das Gelände im Tannackerweg im Stadtteil Königstädten, luden einen Kettenbagger des beliebten Modells E35Z auf und verschwanden mit diesem danach wieder. Eine Fahndung blieb bislang noch ohne Erfolg. Der Schaden wird auf mehr als 60.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei in Rüsselsheim nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 061426960 mit den Beamten in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Titelfoto: 123RF/luciavonu