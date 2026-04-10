15-Jähriger beim Autofahren erwischt, doch die Polizei entdeckt noch mehr
Burg - Die Polizei in Burg (Landkreis Jerichower Land) erwischte am Donnerstagnachmittag einen Minderjährigen hinter dem Steuer eines Autos.
Eigentlich hatten die Streifenbeamten nur eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Als sie einen Skoda Fabia angehalten hatten, staunten sie nicht schlecht. Am Steuer saß ein 15 Jahre alter Teenager aus Moldau. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er natürlich nicht.
Auch die am Auto angebrachten Kennzeichen aus Berlin waren zur Fahndung ausgeschrieben, hieß es. Sie wurden zuvor als gestohlen gemeldet.
Wer der Eigentümer des Autos ist, sei ebenfalls noch unklar.
Der Teenager muss jetzt mit mehreren Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Pflichtversicherung und Urkundenfälschung rechnen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa