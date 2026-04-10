15-Jähriger beim Autofahren erwischt, doch die Polizei entdeckt noch mehr

Burg - Die Polizei in Burg ( Landkreis Jerichower Land ) erwischte am Donnerstagnachmittag einen Minderjährigen hinter dem Steuer eines Autos.

Bei einer Kontrolle erwischte die Polizei einen Teenager am Steuer eines Autos. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Eigentlich hatten die Streifenbeamten nur eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Als sie einen Skoda Fabia angehalten hatten, staunten sie nicht schlecht. Am Steuer saß ein 15 Jahre alter Teenager aus Moldau. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er natürlich nicht.

Auch die am Auto angebrachten Kennzeichen aus Berlin waren zur Fahndung ausgeschrieben, hieß es. Sie wurden zuvor als gestohlen gemeldet.

Wer der Eigentümer des Autos ist, sei ebenfalls noch unklar.