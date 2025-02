24.02.2025 12:51 15-Jähriger beraubt und geschlagen: Wer hat die drei Männer gesehen?

Am Samstag wurde ein 15-Jähriger an den Höfen am Brühl Opfer eines Raubdelikts. Die Polizei fahndet nun nach den drei Tätern.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Samstag wurde ein 15-Jähriger an den Höfen am Brühl Opfer eines Raubdelikts. Die Polizei Leipzig sucht nach drei Tätern. Gegen 17 Uhr sei der 15-Jährige an den Höfen am Brühl von den Unbekannten angegriffen worden. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei mitteilte, wurde der 15-Jährige gegen 17 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße von den Unbekannten angegriffen. Nachdem ihn einer der Täter angesprochen hatte, schlug er dem Jugendlichen einfach ins Gesicht. Im weiteren Verlauf griff er ihm in seine Hosentasche und stahl zwei Handys im Wert von mehreren Hundert Euro. Polizeimeldungen Motorradfahrer leistet sich Verfolgungsjagd mit Polizei: Jetzt ermittelt die Kripo! Der Jugendliche wurde zwar leicht verletzt, benötigte aber glücklicherweise keine ärztliche Behandlung. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Raubes auf. Bei der Suche nach den Verantwortlichen bitten die Beamten um die Hilfe der Öffentlichkeit. Die Täter können wie folgt beschrieben werden Person 1: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß



scheinbares Alter 21 bis 24 Jahre



schwarze, lockige, kurze Haare



ein bisschen Bart an Kinn und Oberlippe



dünne Gestalt



Bekleidung: schwarze Winterjacke, weiße Turnschuhe, trug eine Kette



Person 2:

circa 1,80 Meter groß

scheinbares Alter 30 Jahre

schwarze Haare, an den Seiten abrasiert und oben zu einem Zopf gebunden

muskulöse Statur

Bekleidung: schwarze Winterjacke, schwarze Schuhe

Person 3:

scheinbares Alter 15 bis 16 Jahre

dünne Gestalt

schwarze, glatte Haare

Bekleidung: schwarze Weste, schwarze Jeans, schwarze Schuhe Person 2:Person 3: Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0341/ 966 4 6666 bei den Ermittlern zu melden.

