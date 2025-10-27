15-Jähriger filmt sich bei Autorennen mit Tempo 210

Landshut - Durch seine eigenen Videos von illegalen Autorennen am Steuer des Wagens seiner Eltern ist ein Jugendlicher aus Niederbayern ins Visier der Polizei geraten.

Die Polizei ermittelt gegen einen Jugendlichen wegen illegaler Autorennen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der 15-Jährige aus dem Landkreis Landshut habe auf seinem Handy Aufnahmen gehabt, die ihn bei Fahrten mit dem Auto seiner Eltern zeigen, teilte die Polizei mit.

Die Beamten hätten die Videos entdeckt, als sie das Gerät wegen eines anderen Vorfalls untersuchten.

Den Aufnahmen zufolge war der Jugendliche innerorts mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde und außerorts mit mehr als Tempo 210 unterwegs.