Brand im Augsburger Hotelturm: War es ein Mordversuch?

Augsburg - Nach dem Brand einer Wohnung im Augsburger Hotelturm mit zwei Verletzten Anfang Dezember ist gegen einen Mann Haftbefehl wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung erlassen worden.

Im auch "Maiskolben" genannten Hotelturm hat es gebrannt. Ein technischer Defekt war wohl nicht der Auslöser. © Stefan Puchner/dpa

Der 32-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Zuvor waren die Ermittler von einem technischen Defekt ausgegangen, im Rahmen der Ermittlungen hätten sich jedoch Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Als sich der Verdacht gegen den Verdächtigen erhärtet habe, sei er am vergangenen Montag festgenommen worden.

Nach Angaben der Feuerwehr waren im 20. Obergeschoss des Hotelturms Kleidungsstücke in einem Raum einer Wohnung in Brand geraten, in dem eine Lüftungsanlage verbaut war.

Der Rauch hatte sich über das Lüftungssystem in mehrere Stockwerke ausgebreitet. Ein 45-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung. Ein 28-jähriger Feuerwehrmann wurde beim Einsatz ebenfalls leicht verletzt. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus.