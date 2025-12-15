Kurioser Fund am Morgen: Frau entdeckt schlafenden Teenager im Auto
Trossingen - Nach einer Party will ein 17-Jähriger in Trossingen nur noch ins Bett. Auf schnellstem Wege macht er es sich deshalb am frühen Sonntagmorgen in einem fremden Auto bequem.
Als eine Frau gegen 4 Uhr zum Auto ihres Bruders ging, entdeckte sie auf dem Sitz eine ihr fremde Person. Der Jugendliche schlief dort tief und fest.
Die alarmierte Polizei weckte den 17-Jährigen und führte einen Atemalkoholtest durch. Dabei wurde ein Wert von mehr als drei Promille festgestellt.
Der 17-Jährige kam vor seinem Schläfchen von einer Geburtstagsfeier, wie die Beamten mitteilten.
Da der Wagen vermutlich unverschlossen war, nutzte er die Gelegenheit für ein Nickerchen. Die Polizei übergab den jungen Mann in die Obhut seiner Eltern.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa