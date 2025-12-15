Kurioser Fund am Morgen: Frau entdeckt schlafenden Teenager im Auto

Trossingen - Nach einer Party will ein 17-Jähriger in Trossingen nur noch ins Bett. Auf schnellstem Wege macht er es sich deshalb am frühen Sonntagmorgen in einem fremden Auto bequem.

Aufgrund von Alkoholkonsum verlor der Jugendliche wohl die Orientierung. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Als eine Frau gegen 4 Uhr zum Auto ihres Bruders ging, entdeckte sie auf dem Sitz eine ihr fremde Person. Der Jugendliche schlief dort tief und fest.

Die alarmierte Polizei weckte den 17-Jährigen und führte einen Atemalkoholtest durch. Dabei wurde ein Wert von mehr als drei Promille festgestellt.

Der 17-Jährige kam vor seinem Schläfchen von einer Geburtstagsfeier, wie die Beamten mitteilten.