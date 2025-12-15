Betrunken und ohne Führerschein: Fahrer rast auf Passant zu

Mosbach - Mit rund drei Promille ist ein Autofahrer im Neckar-Odenwald-Kreis erst gegen einen Baum gefahren und dann auf einen Passanten zugerast.

Die Polizei legte dem Fahrer Handschellen an. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der 43-Jährige sei zuvor mit seiner Frau in einer Gaststätte in Mosbach gewesen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er seinen abgestellten Wagen ausparken wollen. Dabei sei er gegen den Baum gefahren.

Ein Zeuge habe den Fahrer ansprechen wollen. Doch statt anzuhalten, sei der 43-Jährige mit Vollgas losgefahren.

Der Passant habe es noch geschafft, zur Seite zu springen, wurde jedoch am Schienbein touchiert, aber nicht verletzt, hieß es weiter. Der Verdächtige sei noch kurz weitergefahren und dann stehen geblieben.

Bei den Beamten zeigte sich der Mann derart uneinsichtig, dass er in Handschellen zur Blutabnahme gebracht wurde.