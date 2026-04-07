15-Jähriger schmuggelt Waffen über Grenze: Polizei stoppt ihn

Waldsassen - Die Polizei hat am Sonntag einen 15-Jährigen bei einer Grenzkontrolle in der Oberpfalz gestoppt. Der Jugendliche gab zu, mehrere nicht zugelassene Waffen in Tschechien gekauft zu haben.

Die Polizei stoppte den Jugendlichen an der Grenze. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

So stellte die Bundespolizei ein Kampfmesser, ein Einhandmesser, zwei Elektroimpulsgeräte und drei Reizstoffsprühgeräte sicher, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Waidhaus.

Der Jugendliche war demnach in einem Auto mitgefahren, das die Beamten nach der Einreise in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) kontrolliert hatten.

Unter dem Fahrersitz fanden diese das Kampfmesser, das in einer schwarzen Plastiktüte verpackt war. Im Kofferraum entdeckten sie die weiteren Waffen.

Kurz nach der Kontrolle erschien die Mutter des Jugendlichen – sie war die Fahrerin eines weiteren Fahrzeugs – am Kontrollort. Die Beamten informierten sie umfassend über den Sachverhalt.