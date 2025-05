15-Jähriger unter Mordverdacht: Junger Mann (19) tot, Mädchen (14) schwer verletzt

Nürnberg - Nach einem Gewaltverbrechen in einer Wohnung in der Nürnberger Wiesenstraße hat die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen festgenommen: Der erst 15 Jahre alte Junge befindet sich in Untersuchungshaft.

Ein Polizeiauto steht am Tatort an der Wiesenstraße in Nürnberg. © vifogra / Goppelt

Am vergangenen Mittwoch hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei gerufen, weil sich gegen 6.15 Uhr laute Schreie aus einer Wohnung hörten.



Die Beamten entdeckten einen toten 19-Jährigen und eine schwer verletzte 14-Jährige in besagter Wohnung.

Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur eines 15-Jährigen aus dem sozialen Umfeld der Opfer, teilten die Beamten am Montag mit.

Der Jugendliche war bereits am Samstagabend an seiner Wohnanschrift in Fürth festgenommen worden. Er kam am Sonntag vor einen Richter, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes erließ.

Zu den Tatvorwürfen habe sich der 15-Jährige bislang nicht geäußert, erklärte die Polizei. Derzeit wird noch untersucht, inwieweit eine weitere Person aus dem Umfeld an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.