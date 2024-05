15-Jähriger offenbar bei Explosion in Wohnwagen schwerst verletzt

Gießen - Möglicherweise bei einer Verpuffung in Lollar bei Gießen hat sich ein 15 Jahre alter Jugendlicher am frühen Morgen des heutigen Freitags schwere Brandverletzungen zugezogen.

Da unklar war, wo sich der 15-Jährige seine Verletzungen zugezogen und was es mit dem zuvor gehörten Knall auf sich hatte, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei auf die Suche nach möglicherweise weiteren Verletzten geschickt.

Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich mittlerweile in einer Spezialklinik für Brandverletzungen.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten zunächst gegen 1.10 Uhr in der Nacht mehrere Personen einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Wenige Minuten später gingen erneut Anrufe ein, die von einem 15-Jährigen berichteten, der gegen 1.20 Uhr in seinem Zuhause mit schweren Brandverletzungen erschienen war.

Schließlich stieß man in einem Gartengrundstück in der Nähe der Daubringer Straße auf einen beschädigten Wohnwagen. In diesem war es offenbar zu der heftigen Verpuffung eines Gasgemischs gekommen, bei der sich der 15-Jährige vermutlich seine Verletzungen zugezogen hatte. Abschließend war er nach Hause gelaufen.

Die genauen Hintergründe sind allerdings weiterhin unklar, auch weil sich der Jugendliche bislang noch nicht zu dem Vorfall äußern konnte.

Es laufen die Ermittlungen und die zuständige Polizei in Gießen sucht weitere mögliche Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0641/7006-0 entgegen.