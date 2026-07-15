16-Jähriger bei Streit mit Bierflaschen schwer verletzt

Gera - Streit in Gera eskaliert! Ein 16-Jähriger ist am Dienstagabend in einem Garagenkomplex nahe der Vogtlandstraße schwer verletzt worden.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Garagenkomplex wurde ein 16-Jähriger mit einer Bierflasche schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/france68

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten zwei Jugendliche zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich eskalierte. Dabei sollen unter anderem Bierflaschen eingesetzt worden sein.

Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.