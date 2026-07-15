16-Jähriger bei Streit mit Bierflaschen schwer verletzt
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Gera - Streit in Gera eskaliert! Ein 16-Jähriger ist am Dienstagabend in einem Garagenkomplex nahe der Vogtlandstraße schwer verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten zwei Jugendliche zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich eskalierte. Dabei sollen unter anderem Bierflaschen eingesetzt worden sein.
Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Titelfoto: 123RF/france68