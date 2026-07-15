16-Jähriger bei Streit mit Bierflaschen schwer verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein 16-Jähriger ist am Dienstagabend bei einer Auseinandersetzung in einem Garagenkomplex nahe der Vogtlandstraße in Gera schwer verletzt worden.

Von Marie Pohland

Gera - Streit in Gera eskaliert! Ein 16-Jähriger ist am Dienstagabend in einem Garagenkomplex nahe der Vogtlandstraße schwer verletzt worden.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Garagenkomplex wurde ein 16-Jähriger mit einer Bierflasche schwer verletzt. (Symbolbild)
Bei einer Auseinandersetzung in einem Garagenkomplex wurde ein 16-Jähriger mit einer Bierflasche schwer verletzt. (Symbolbild)  © 123RF/france68

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten zwei Jugendliche zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich eskalierte. Dabei sollen unter anderem Bierflaschen eingesetzt worden sein.

Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 8290 zu melden.

Titelfoto: 123RF/france68

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: