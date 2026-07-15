Drogen-Labore im Stil von "Breaking Bad": Polizei stürmt Lagerhallen und Wohnungen

Mönchengladbach - Bei einer deutsch-niederländischen Razzia gegen Drogen -Labore hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen.

Blick in eine der mutmaßlichen Drogen-Produktionsstätten in Niederkrüchten (Kreis Viersen). © Polizei Mönchengladbach/dpa

Mehrere hundert Einsatzkräfte hätten zehn Objekte in Nordrhein-Westfalen und drei in den Niederlanden durchsucht, teilte die Polizei mit.

Drei mit Haftbefehl gesuchte Verdächtige wurden festgenommen und darüber hinaus noch mehrere weitere, die vor Ort angetroffen wurden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen richten sich gegen neun deutsche und niederländische Verdächtige.

Ihnen wird vorgeworfen, seit vergangenem Jahr Grundstoffe für die illegale Herstellung von Amphetamin im Tonnenbereich beschafft und mehrere Amphetamin-Labore betrieben zu haben.

Durchsucht wurden neben Wohnungen auch mutmaßliche Produktionsstätten, darunter zwei Lagerhallen in Kaldenkirchen und Niederkrüchten im Kreis Viersen.