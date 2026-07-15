Auf dem Fahrrad von Bagger erfasst: Siebenjährige schwebt nach dramatischem Unfall in Lebensgefahr

Schauenburg - Dramatische Bagger-Kollision! Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im nordhessischen Schauenburg wurde ein siebenjähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt.

Eine siebenjährige Radfahrerin wurde im Landkreis Kassel von einem abbiegenden Bagger erfasst und lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © 123RF/jozzeppe

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 15.55 Uhr im Ortsteil Elgershausen in der Korbacher Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen aus dem Landkreis Kassel mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg von Hoof kommend in Richtung Elgershausen unterwegs. Die Eltern fuhren dabei unmittelbar hinter ihrem Kind.

Zeitgleich war ein 61 Jahre alter Baggerfahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Kassel, auf der Korbacher Straße in derselben Richtung unterwegs.

Als der Mann nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte und dabei den Gehweg überquerte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit der Siebenjährigen.

Das Kind geriet unter den Bagger und erlitt schwerste Verletzungen. Es wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kassel geflogen.