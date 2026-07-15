Haltbarkeitsdatum überschritten: Zoll macht 632 Kilogramm Marihuana platt

Düsseldorf - Rund zweieinhalb Jahre nach der Einfuhr hat der Zoll sage und schreibe 632 Kilogramm Marihuana vernichtet.

Mehr als 630 Kilogramm dieser kleinen Knollen hat der Zoll jüngst vernichtet. © Hauptzollamt Düsseldorf

Einer offiziellen Mitteilung der Polizei zufolge seien die Drogen im Wert von 122.000 Euro eigentlich legal nach Deutschland eingeführt worden.

Allerdings: Dadurch, dass der Einführer die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 23.000 Euro nicht bezahlen konnte, konnte das Marihuana nicht freigegeben werden.

Wegen eines Insolvenzverfahrens des Einführers - das der Zoll erst abwarten musste - konnten die Drogen erst jetzt vernichtet werden.