Haltbarkeitsdatum überschritten: Zoll macht 632 Kilogramm Marihuana platt
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Düsseldorf - Rund zweieinhalb Jahre nach der Einfuhr hat der Zoll sage und schreibe 632 Kilogramm Marihuana vernichtet.
Einer offiziellen Mitteilung der Polizei zufolge seien die Drogen im Wert von 122.000 Euro eigentlich legal nach Deutschland eingeführt worden.
Allerdings: Dadurch, dass der Einführer die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 23.000 Euro nicht bezahlen konnte, konnte das Marihuana nicht freigegeben werden.
Wegen eines Insolvenzverfahrens des Einführers - das der Zoll erst abwarten musste - konnten die Drogen erst jetzt vernichtet werden.
Ohnehin sei es für medizinische Zwecke nicht mehr in Betracht gekommen, weil dessen Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten worden sei.
Titelfoto: Hauptzollamt Düsseldorf