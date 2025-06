16-Jähriger flüchtet mit Roller vor Polizei und rammt Streifenwagen

Alles in Kürze

Ein jugendlicher Roller-Fahrer lieferte sich in Wiesbaden eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am frühen Freitagabend in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Sonntagmorgen mitteilte.

Demnach fiel der Besatzung eines Streifenwagens gegen 18.55 Uhr ein schwarzer Roller auf, der in der Berliner Straße auf dem Sonderfahrstreifen für Busse in Richtung Gustav-Stresemann-Ring fuhr.

Die Beamten wollten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen, doch dieser reagierte nicht auf die Anhaltesignale und floh stattdessen vor den Beamten.

Die daraufhin einsetzende Verfolgungsjagd endete schon nach kurzer Zeit auf dem Parkplatz der BRITA-Arena: Der Roller-Fahrer rammte den Streifenwagen!