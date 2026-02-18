Lkw-Fahrer folgt blind seinem Navi und zahlt dafür den Preis
Unstruttal - Das Navigationssystem sollte einem Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen in Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) den Weg weisen. Am Ende ging gar nichts mehr.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Lastwagen in der Straße "Spatzenberg" im Ortsteil Dachrieden festgefahren.
Den Angaben nach war der Trucker nicht ortskundig und deshalb der angezeigten Streckenführung auf seinem Navi gefolgt.
Der Fahrer habe nicht einschätzen können, dass es in der Straße eine Stelle gibt, die zu schmal für seinen Sattelzug ist. Für den Lkw ging es nicht mehr weiter, er musste geborgen werden.
Die Straße zwischen Dachrieden und Kaisershagen musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.
Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass sich in Dachrieden ein Lkw festgefahren hat, erklärte die Polizei. Eine entsprechende Beschilderung gebe es an der Stelle bislang nicht.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa