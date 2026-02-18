Lkw-Fahrer folgt blind seinem Navi und zahlt dafür den Preis

Unstruttal - Das Navigationssystem sollte einem Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen in Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) den Weg weisen. Am Ende ging gar nichts mehr.

Die Straße war für den Lkw zu eng. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Lastwagen in der Straße "Spatzenberg" im Ortsteil Dachrieden festgefahren.

Den Angaben nach war der Trucker nicht ortskundig und deshalb der angezeigten Streckenführung auf seinem Navi gefolgt.

Der Fahrer habe nicht einschätzen können, dass es in der Straße eine Stelle gibt, die zu schmal für seinen Sattelzug ist. Für den Lkw ging es nicht mehr weiter, er musste geborgen werden.

Die Straße zwischen Dachrieden und Kaisershagen musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.