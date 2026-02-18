Beim Gassigehen bedroht worden: Polizei sucht nach Zeugen

Oschersleben - Ein Mann ist in Oschersleben ( Landkreis Börde ) beim Spazierengehen mit seinem Hund von Unbekannten bedroht und beleidigt worden.

Die Polizei sucht nach Zeugen der Bedrohung. Wer kann ihr helfen? (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der 63-Jährige war am Dienstag gegen 13.35 Uhr in der Berliner Straße unterwegs, als die zwei Fremden ihn angesprochen hatten.

Laut dem Polizeirevier Börde sollen die Täter auch verhetzende Worte gewählt haben.

Bei ihnen soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann mit einer Tätowierung am linken Unterarm sowie im Gesicht handeln. An seiner Seite befand sich eine Frau in einem geschätzten Alter von 25 bis 30 Jahren.

Nach ihrer verbalen Attacke sollen sie sich in Richtung der Lüneburger Straße begeben haben.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung.