17-Jährige stirbt bei Frontalcrash im Landkreis Gotha

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wandersleben und Mühlberg im Landkreis Gotha ist am Dienstagnachmittag eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin ums Leben gekommen.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem Auto bei Wandersleben kam eine 17-Jährige ums Leben, drei weitere Personen wurden schwer verletzt. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Nach Angaben der Polizei war die Jugendliche gegen 15.30 Uhr mit einem Honda-Leichtkraftrad von Wandersleben in Richtung Mühlberg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen, der von einer 42-jährigen Frau gefahren wurde. Im Fahrzeug befanden sich außerdem eine 68-jährige Frau und ein neunjähriger Junge.

Die 17-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des VW wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.