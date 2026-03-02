17-Jährige stirbt bei Frontalcrash im Landkreis Gotha
Drei Gleichen (Landkreis Gotha) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wandersleben und Mühlberg im Landkreis Gotha ist am Dienstagnachmittag eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin ums Leben gekommen.
Nach Angaben der Polizei war die Jugendliche gegen 15.30 Uhr mit einem Honda-Leichtkraftrad von Wandersleben in Richtung Mühlberg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen, der von einer 42-jährigen Frau gefahren wurde. Im Fahrzeug befanden sich außerdem eine 68-jährige Frau und ein neunjähriger Junge.
Die 17-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des VW wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.
Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ortsverbindungsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.
