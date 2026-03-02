Bank-Mitarbeiter (19) plante Raub: Ermittler schnappen junge Einbrecherbande

Heilbronn - Ein 19-jähriger Bankmitarbeiter als Drahtzieher und eine Serie von Einbrüchen in der Region Heilbronn: Nach monatelangen Ermittlungen ist der Polizei ein großer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen.

Bei Durchsuchungen wurden bei den Tatverdächtigen (19) Beweise gefunden. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Was am 6. August 2025 in einer Bankfiliale in Güglingen begann, endete nun mit Handschellen. Damals verschafften sich Täter Zugang zum Tresorraum und brachen gezielt Schließfächer auf.

Die eigens gegründete Ermittlungsgruppe (EG) "Jackpot" kam den Tätern durch akribische Kleinarbeit auf die Spur. Ein erst 19-jähriger Mitarbeiter soll laut Polizei sein Insiderwissen genutzt haben, um den Coup zu planen.

"Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich zudem konkrete Hinweise auf die Tatbeteiligung von zwei Männern im Alter von 22 und 21 Jahren", teilten die Beamten am Montag mit.

Doch der Bankraub in Güglingen war offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Die Ermittlungen führten die Beamten zu weiteren Taten, die der Bande zugeordnet werden konnten.

Demnach sollen die jungen Täter im Januar 2025 in ein Unternehmen Bad Rappenau eingebrochen sein. Im November folgten der Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Kirchheim sowie ein Ladendiebstahl in Bönnigheim.