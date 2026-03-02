Bank-Mitarbeiter (19) plante Raub: Ermittler schnappen junge Einbrecherbande
Heilbronn - Ein 19-jähriger Bankmitarbeiter als Drahtzieher und eine Serie von Einbrüchen in der Region Heilbronn: Nach monatelangen Ermittlungen ist der Polizei ein großer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen.
Was am 6. August 2025 in einer Bankfiliale in Güglingen begann, endete nun mit Handschellen. Damals verschafften sich Täter Zugang zum Tresorraum und brachen gezielt Schließfächer auf.
Die eigens gegründete Ermittlungsgruppe (EG) "Jackpot" kam den Tätern durch akribische Kleinarbeit auf die Spur. Ein erst 19-jähriger Mitarbeiter soll laut Polizei sein Insiderwissen genutzt haben, um den Coup zu planen.
"Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich zudem konkrete Hinweise auf die Tatbeteiligung von zwei Männern im Alter von 22 und 21 Jahren", teilten die Beamten am Montag mit.
Doch der Bankraub in Güglingen war offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Die Ermittlungen führten die Beamten zu weiteren Taten, die der Bande zugeordnet werden konnten.
Demnach sollen die jungen Täter im Januar 2025 in ein Unternehmen Bad Rappenau eingebrochen sein. Im November folgten der Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Kirchheim sowie ein Ladendiebstahl in Bönnigheim.
Designer-Kleidung und Autos beschlagnahmt
Am 25. Februar 2026 schlugen die Beamten schließlich zu. Mit zehn Durchsuchungsbeschlüssen und fünf Haftbefehlen im Gepäck stürmten Einsatzkräfte die Wohnungen der Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.
Neben Bargeld wurden ein Audi, ein Hyundai und stapelweise Designer-Kleidung beschlagnahmt. Bei einem 23-jährigen Verdächtigen fanden die Beamten zudem eine "nicht geringe Menge" an Drogen, was ebenfalls zur Festnahme führte.
Von den insgesamt sechs festgenommenen Männern türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit schickte der Haftrichter fünf direkt hinter Gitter.
Ein Haftbefehl wurde gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern derzeit an.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa