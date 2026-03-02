Plötzlich eskaliert Kontrolle: Promille-Beifahrerin beleidigt und schlägt Polizistin
Freital-Hainsberg - Kuriose Szenen während einer Polizeikontrolle in Freital: Eine Polizistin (33) wurde von einer betrunkenen Frau (33) beleidigt und geschlagen.
Laut einer Mitteilung der Polizei hielten die Beamten in der Nacht auf den heutigen Montag gegen 0.45 Uhr einen VW Golf auf der Rabenauer Straße in Freital-Hainsberg an.
Während dieser Kontrolle fiel den Ordnungshütern die 33-jährige Beifahrerin auf. Sie widersetzte sich den Anweisungen der Polizei und fing an, die Beamten zu beleidigen. Außerdem wurde sie gegenüber einer 33-jährigen Beamtin handgreiflich und schlug diese.
Nachdem die anwesenden Polizisten die Frau wieder einigermaßen beruhigen konnten, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der zeigte, dass die 33-Jährige ganze 2,2 Promille intus hatte.
Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und fertigten mehrere Anzeigen gegen die deutsche Staatsangehörige an.
