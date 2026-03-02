Plötzlich eskaliert Kontrolle: Promille-Beifahrerin beleidigt und schlägt Polizistin

Freital-Hainsberg - Kuriose Szenen während einer Polizeikontrolle in Freital : Eine Polizistin (33) wurde von einer betrunkenen Frau (33) beleidigt und geschlagen.

In Freital eskalierte eine Polizeikontrolle, nachdem sich die 33-jährige Beifahrerin den Anweisungen der Beamten widersetzt hatte. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Laut einer Mitteilung der Polizei hielten die Beamten in der Nacht auf den heutigen Montag gegen 0.45 Uhr einen VW Golf auf der Rabenauer Straße in Freital-Hainsberg an.

Während dieser Kontrolle fiel den Ordnungshütern die 33-jährige Beifahrerin auf. Sie widersetzte sich den Anweisungen der Polizei und fing an, die Beamten zu beleidigen. Außerdem wurde sie gegenüber einer 33-jährigen Beamtin handgreiflich und schlug diese.

Nachdem die anwesenden Polizisten die Frau wieder einigermaßen beruhigen konnten, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der zeigte, dass die 33-Jährige ganze 2,2 Promille intus hatte.

Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und fertigten mehrere Anzeigen gegen die deutsche Staatsangehörige an.