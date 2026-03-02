Verfolgungsjagd: Raser gibt Gas, bis der Tank leer ist

Viereth - Nach einer Verfolgungsfahrt mit Tempo 200 ist ein Autofahrer in Oberfranken an seinem leeren Tank gescheitert.

Ein Mann (48) raste mit 200 km/h vor der Polizei davon. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Als eine Streife den BMW-Fahrer in Viereth (Landkreis Bamberg) am Sonntagnachmittag kontrollieren wollte, habe dieser gewendet und sei davongerast, teilte die Polizei mit.

Auf seiner Flucht sei der 48-Jährige durch Ortschaften, über Bundesstraßen und die A70 gerast. Er habe mehrfach die Fahrtrichtung gewechselt, trotz Gegenverkehrs überholt und sei außerorts mit über 200 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen.

Als ihm nach einer halben Stunde das Benzin ausgegangen sei, habe er offenbar an seiner Wohnung das Auto wechseln wollen. Dort nahm ihn die Polizei fest. Dabei habe er sich heftig gewehrt und einen der Beamten leicht verletzt.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,15 Promille. Laut Polizei hatte der Mann keinen gültigen Führerschein. Daher wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.