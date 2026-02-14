17-Jähriger flüchtet mit Audi: Polizei schießt

Passau – Bei der Verfolgung eines flüchtenden Jugendlichen in einem Auto in Passau hat ein Beamter geschossen.

In der Kapuzinerstraße Ecke Mühltalstraße stoppten die Einsatzkräfte den Audi (rechts) an einer Hauswand. © Riedl/zema-medien.de

Die Polizei wollte den Audi mit Passauer Kennzeichen am Freitag gegen 23.15 Uhr in der Regensburger Straße kontrollieren.

Doch statt anzuhalten, gab der 17-jährige Fahrer Gas und flüchtete in Richtung Stadtmitte.

Mehre Streifen und die Bundespolizei fahndeten nach dem Auto. Im Bereich Kapuzinerstraße/Ecke Mühlthalstraße wurde der Audi schließlich gestellt.

Dabei krachte der 17-jährige Fahrer gegen ein Polizeiauto und eine Hausmauer. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Während seiner Flucht hatte ein Beamter mindestens einen Schuss in Richtung des Autos abgegeben. Getroffen wurde dabei aber niemand.