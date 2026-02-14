17-Jähriger flüchtet mit Audi: Polizei schießt
Passau – Bei der Verfolgung eines flüchtenden Jugendlichen in einem Auto in Passau hat ein Beamter geschossen.
Die Polizei wollte den Audi mit Passauer Kennzeichen am Freitag gegen 23.15 Uhr in der Regensburger Straße kontrollieren.
Doch statt anzuhalten, gab der 17-jährige Fahrer Gas und flüchtete in Richtung Stadtmitte.
Mehre Streifen und die Bundespolizei fahndeten nach dem Auto. Im Bereich Kapuzinerstraße/Ecke Mühlthalstraße wurde der Audi schließlich gestellt.
Dabei krachte der 17-jährige Fahrer gegen ein Polizeiauto und eine Hausmauer. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen.
Während seiner Flucht hatte ein Beamter mindestens einen Schuss in Richtung des Autos abgegeben. Getroffen wurde dabei aber niemand.
Warum der Beamte seine Dienstwaffe gezückt und geschossen hat, sei noch unklar, so die Polizei. Auch an welcher Stelle der Verfolgungsjagd er abgedrückt hatte, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Titelfoto: Riedl/zema-medien.de