Interessanter Fund auf der A2: Kam die Polizei einem Dealer zuvor?

Hohenwarsleben - Bei einer Kontrolle auf der A2 am Freitagmorgen machte die Polizei eine aufschlussreiche Entdeckung: Ein Auto transportierte Unmengen Drogen -Equipment.

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn fand die Polizei über 1000 Cannabissetzlinge. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

Gegen 9.30 Uhr wollte die Streife der Autobahnpolizei auf der A2 bei Hohenwarsleben (Sachsen-Anhalt) einen Kleintransporter kontrollieren, da er überladen aussah.

Die Beamten überprüften den 27 Jahre alten Mercedes-Fahrer, und siehe da: Er hatte vollständiges Equipment für eine Cannabisplantage geladen.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurden neben zweieinhalb Tonnen Erde und Technik für den Anbau auch über 1000 Cannabissetzlinge aufgefunden und sichergestellt.