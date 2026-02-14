Interessanter Fund auf der A2: Kam die Polizei einem Dealer zuvor?
Hohenwarsleben - Bei einer Kontrolle auf der A2 am Freitagmorgen machte die Polizei eine aufschlussreiche Entdeckung: Ein Auto transportierte Unmengen Drogen-Equipment.
Gegen 9.30 Uhr wollte die Streife der Autobahnpolizei auf der A2 bei Hohenwarsleben (Sachsen-Anhalt) einen Kleintransporter kontrollieren, da er überladen aussah.
Die Beamten überprüften den 27 Jahre alten Mercedes-Fahrer, und siehe da: Er hatte vollständiges Equipment für eine Cannabisplantage geladen.
Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurden neben zweieinhalb Tonnen Erde und Technik für den Anbau auch über 1000 Cannabissetzlinge aufgefunden und sichergestellt.
Die Beamten konnten somit die Entstehung einer Plantage vorzeitig vereiteln. Gegen den Transporter-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.
Titelfoto: Michael Brandt/dpa