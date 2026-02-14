Mann schlägt mit Wanderstock nach Hund, Besitzer schlägt zurück

Wolfsegg - Ein nicht angeleinter Hund hat im Landkreis Regensburg zu Körperverletzungen geführt.

Ein frei laufender Hund bekam im Wald einen Schlag mit einem Wanderstock ab. (Symbolbild) © baxys/123RF

Wie die Polizei mitteilte, war der Hund der Auslöser eines Streits am Freitagnachmittag in einem Waldstück bei Wolfsegg.

Den Angaben nach hatte sich ein Spaziergänger gestört gefühlt und mit seinem Wanderstock gegen das nicht angeleinte Tier geschlagen.

Daraufhin stellte der Hundehalter den Mann zur Rede. Bei der anschließend Diskussion erhitzten sich die Gemüter so, dass sich die Männer schließlich mit Händen und dem Wanderstock gegenseitig traktierten.

Auch eine Partnerin der Männer sei mit eingefallen und habe einen Mann geschlagen, so die Polizei.