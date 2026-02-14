SEK im Einsatz: Mann und Frau nach Bedrohung festgenommen

Nürnberg - Bedrohungslage in Nürnberger Wohnung: Ein mutmaßlich bewaffneter Mann verschanzte sich mit einer Frau am Freitagabend in der Inneren Cramer-Klett-Straße in einem Haus.

Eine Frau wurde in Nürnberg festgenommen. © NEWS5 / Sven Grundmann

Der Notruf über den Vorfall ging gegen 17.40 Uhr bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei ein. Ein Zeuge hatte einen Streit geschildert und gab an, von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein.

Vor Ort ergab sich für die Polizei folgendes Bild: Ein 28-jähriger Deutscher hatte nach einem Streit seinen Kontrahenten (25, deutsch) sowie zwei Zeugen (26, 47 deutsch) und eine Zeugin (28, deutsch) durch Vorhalten einer Schusswaffe bedroht.

Anschließend zog er sich mit seiner Begleiterin (27) in eine Wohnung zurück. Mit der Unterstützung des USK Mittelfranken sicherten die Einsatzkräfte den Bereich um das betreffende Mehrfamilienhaus und sperrten die Straße für den Verkehr.

Da sich der 28-Jährige weigerte, seine Wohnung zu verlassen, wurde die Verhandlungsgruppe sowie das SEK zum Einsatz hinzugezogen. Als die 27-jährige Begleiterin des Mannes vor die Tür trat, wurde sie in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte sich die Frau so sehr, dass eine Beamtin leicht verletzt wurde.