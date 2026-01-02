 1.011

17-Jähriger hantiert in Leipziger Tram mit Luftdruckpistole: Kurz darauf schießt er mehrfach

Mitten in einer Leipziger Tram holte ein Jugendlicher plötzlich eine Luftdruckpistole aus seiner Tasche und gab wenig später mehrere Schüsse ab.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Mitten in einer Leipziger Straßenbahn holte ein Jugendlicher (17) an Neujahr plötzlich eine Luftdruckpistole aus seiner Jackentasche und lud diese durch. Wenig später gab er mehrere Schüsse ab.

Der Jugendliche schoss dreimal mit der Waffe in die Luft. (Symbolbild)
Der Jugendliche schoss dreimal mit der Waffe in die Luft. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Der 17-Jährige stieg gegen 18.20 Uhr gemeinsam mit einem Freund am Wahrener Rathaus in die Tram ein und fuhr in Richtung stadteinwärts.

Wenig später konnte ein Zeuge beobachten, wie der Jugendliche die Luftdruckpistole zog und lud, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters.

Er verständigte daraufhin die Polizei.

Die beiden stiegen am S-Bahnhof Möckern zusammen aus. "Im weiteren Verlauf schoss der Jugendliche dreimal mit der Waffe in die Luft", so Peters.

Die Beamten konnten den Unruhestifter feststellen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

