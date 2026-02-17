Unfallflucht nach Crash mit Hauswand: Auto verrät eigenen Fahrer

Wartenburg/OT Globig - Moderne Fahrzeuge sind mit viel Technik ausgestattet - und genau das wurde einem Autofahrer in Sachsen-Anhalt nun zum Verhängnis. Sein eigenes Auto führte die Polizei zu ihm.

Nachdem der 38-Jährige in die Hauswand gekracht war, fuhr er nach Hause. (Symbolbild) © -/TV7News/dpa

Wie eine Sprecherin des Polizeireviers Wittenberg am Dienstagnachmittag mitteilte, war ein 38-Jähriger gegen Mitternacht aus Richtung Wartenburg (Ortsteil von Kemberg) kommend auf der Wartenburger Straße in Globig unterwegs.

In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand.

Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Einige Minuten später erhielt die Rettungsleitstelle einen Notruf des Autos und informierte die Polizei. Durch die erfasste Telefonnummer konnte die Anschrift des Fahrers auch schnell ausfindig gemacht werden.