Rentner im Visier: Das hat es mit plötzlichen "Polizei"-Anrufen auf sich

Taucha/Panitzsch/Borsdorf - Und wieder ist eine Betrugsmasche in Sachsen im Umlauf. Gleich mehrere Rentner gaben an, plötzlich einen Anruf von der Polizei bekommen zu haben.

Wenn die 110 anruft, am besten gar nicht erst rangehen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Da schaut man nicht schlecht, wenn beim eingehenden Anruf plötzlich die 110 auf dem Display steht. So ging es mehreren älteren Personen am Freitag und Samstag in Borsdorf, Panitzsch und Taucha.

Wie die Polizei bestätigte, rief eine unbekannte Frau die Rentner an und täuschte vor, dass ihre persönlichen Daten im Rahmen von Straftaten missbraucht wurden.

"Als die Anrufe eingingen, wurde im Display der Festnetztelefone die 110 angezeigt", so Sprecher Moritz Peters. Durch diese Masche sollen die Opfer denken, dass es sich um einen offiziellen Anruf handelt. Doch die Leipziger Beamten klären auf: "Die echte Polizei Sachsen ruft nie mit der 110 an."