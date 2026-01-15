 3.046

17-Jähriger stirbt in Castrop-Rauxel: Jugendliche spricht von Notwehr

Ein 17-Jähriger ist in Castrop-Rauxel stark blutend gefunden worden und gestorben. Ein gleichaltriges Mädchen wurde festgenommen. Sie spricht von Notwehr.

Von Frank Christiansen

Castrop-Rauxel - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen stark blutend von einem Passanten entdeckt worden und trotz Rettungsmaßnahmen gestorben.

Noch am Donnerstagvormittag soll die Leiche des 17-Jährigen obduziert werden.
Noch am Donnerstagvormittag soll die Leiche des 17-Jährigen obduziert werden.  © Justin Brosch/dpa

Ein gleichaltriges Mädchen sei daraufhin an ihrer Wohnadresse festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Sie berufe sich auf eine Notwehrsituation. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.


Die Leiche des 17-Jährigen sollte noch am Vormittag obduziert werden. Zur Art der Verletzung machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Titelfoto: Justin Brosch/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: