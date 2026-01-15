17-Jähriger stirbt in Castrop-Rauxel: Jugendliche spricht von Notwehr

Castrop-Rauxel - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen stark blutend von einem Passanten entdeckt worden und trotz Rettungsmaßnahmen gestorben.

Noch am Donnerstagvormittag soll die Leiche des 17-Jährigen obduziert werden. © Justin Brosch/dpa

Ein gleichaltriges Mädchen sei daraufhin an ihrer Wohnadresse festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Sie berufe sich auf eine Notwehrsituation. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.



