Streit am Bahnhof eskaliert: Gruppe greift zwei Mädchen an

Sigmaringen - Sechs Jugendliche sollen zwei 16-jährige Mädchen und zwei eingreifende Helfer in Sigmaringen attackiert und verletzt haben.

Die Polizei ermittelt gegen mehrere Jugendliche nach einem Streit an einem Bahnhof. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, seien die Verdächtigen am Dienstag gegen 16.45 Uhr am Hauptbahnhof auf die Mädchen losgegangen. Warum sei bislang unklar.

Ein weiterer unbeteiligter Jugendlicher (17) habe daraufhin eingegriffen. Als er dabei zu Boden ging, hätten die Verdächtigen auf ihn eingeschlagen. Anschließend sei ein erwachsener Mann (65) zu Hilfe geeilt. Den Angaben zufolge stießen die Verdächtigen auch den Mann weg, woraufhin dieser stürzte.

Die beiden Mädchen sowie ihre Helfer wurden bei dem Zwischenfall verletzt. Da eines der Mädchen eine Verletzung am Kopf hatte, wurde sie in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei ermittelt gegen die Verdächtigen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Zwei von ihnen sollen sich leicht verletzt haben.