Polizisten bei Demo attackiert und verletzt: Großrazzia gegen linke Szene

Nürnberg - Die Polizei in Nürnberg durchsuchte nach Angriffen auf einer Demonstration die Wohnungen von mehreren Verdächtigen.

Bei der Gegendemo in Nürnberg sollen Polizeibeamte angegriffen und verletzt worden sein. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Dabei handele es sich um mutmaßliche Demonstranten aus der linken Szene, sagte ein Polizeisprecher. Sie stehen demnach im Verdacht, während Gegendemonstrationen zu einer Versammlung der Gruppe "Team Menschenrechte Nürnberg" mehrere Polizeibeamte angegriffen und acht von ihnen verletzt zu haben.

Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs bei einer Versammlung am 26. April 2025 in Nürnberg.

Bei den Durchsuchungen von 22 Wohnungen gehe es darum, Beweismittel zu sichern, sagte der Polizeisprecher. Als Orte wurden Nürnberg, Erlangen, Fürth, Hersbruck, Heroldsbach, Baiersdorf, Passau, Senden, Leipzig und Münster genannt.

Am Einsatz waren auch Kräfte des Unterstützungskommandos (USK) beteiligt.

"Die Durchsuchungen verliefen problemlos", hieß es zunächst. Später teilte die Polizei mit, Beamten hätten eine Beschuldigte nach einem Fluchtversuch vorläufig festgenommen. Zudem hätten Polizisten mögliche Beweismittel wie Kleidung und Mobiltelefone sichergestellt.