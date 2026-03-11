Kurioser Diebstahl: Einbrecher nehmen Wurst mit

Von Marie Pohland

Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) - In Schlotheim sind Unbekannte in eine Fleischereifiliale eingebrochen und haben neben Bargeld auch Wurst gestohlen.

Unbekannte brachen in Schlotheim in eine Fleischerei ein und nahmen Wurst sowie mehrere Hundert Euro Bargeld mit. (Symbolbild)  © Bildmontage: 123RF/artcookstudio, Bodo Schackow/dpa

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Oststraße.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Seitenfenster und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Im Inneren durchsuchten sie die Filiale nach möglicher Beute. Dabei entwendeten sie Wurstkringel von Dekorationsstäben sowie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Polizei in Mühlhausen bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

