Kurioser Diebstahl: Einbrecher nehmen Wurst mit
Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) - In Schlotheim sind Unbekannte in eine Fleischereifiliale eingebrochen und haben neben Bargeld auch Wurst gestohlen.
Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Oststraße.
Die Täter öffneten gewaltsam ein Seitenfenster und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.
Im Inneren durchsuchten sie die Filiale nach möglicher Beute. Dabei entwendeten sie Wurstkringel von Dekorationsstäben sowie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.
Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.
Die Polizei in Mühlhausen bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.
