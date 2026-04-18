18-Jährige bekommt Bierflasche auf den Kopf gehämmert

Hermsdorf - Vor einem Einkaufszentrum in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) ist am Freitagabend eine Auseinandersetzung eskaliert, bei der eine junge Frau verletzt wurde.

Die 18-Jährige wurde mit einer Bierflasche verletzt. (Symbolfoto) © danielt1994/123RF

Die 18-Jährige hatte sich gegen 19.30 Uhr mit mehreren Freunden vor dem Gebäude aufgehalten, als zwei Personen aus dem Objekt auf die Gruppe zugelaufen waren, erklärte die Polizei am Samstagvormittag.

Nach einem zunächst verbal geführten Streit soll einer der Unbekannten eine Bierflasche genommen und gegen den Kopf der jungen Frau geschlagen haben.

Die Verletzte wurde anschließend vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Der mutmaßliche Angreifer und seine Begleiterin entfernten sich danach mit einem Auto vom Einkaufszentrum. In der Nacht wurden sie nicht mehr gefunden.