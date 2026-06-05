Geklautes Moped dank Tracker wieder da: Aber wer ist der Dieb?

Zwickau - Ein 17-jähriger Moped-Fahrer konnte dank eines angebrachten Trackers sein geklautes Moped wiederfinden. Nun sucht die Polizei nach dem Dieb.

Wer hat am Donnerstagnachmittag jemanden mit diesem Moped gesehen? © Polizei

Auf den jungen Mann wartete am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums an der Dieselstraße in Zwickau eine böse Überraschung.

Seine billardgrüne Simson S51, die er dort abgestellt hatte, war verschwunden.

Wie die Polizei mitteilte, konnte er sie aber dank eines Trackers, den er an seinem Moped befestigt hatte, orten.

Anschließend informierte er die Polizei über den Diebstahl und dass das Moped offenbar an der Ziegelstraße in Werdau gegenüber des Gymnasiums zu finden sein müsste.

Tatsächlich fanden die Beamten dort das vermisste Kleinkraftrad. Ironisch: Es war gesichert mit einem Kettenschloss.

Nach Abschluss der Spurensicherung konnte der Eigentümer sein Moped wieder in Empfang nehmen.