18-Jährige feiert Party, doch dann tauchen viel zu viele ungeladene Gäste auf

Fürstenwalde - Eine Party einer 18-Jährigen ist im Kreis Märkisch-Oderland eskaliert.

Die für 20 Partygäste gedachte Feier eskalierte. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Statt der ursprünglich 20 geladenen Gäste kamen über 70 Besucherinnen und Besucher nach Petershagen, die der Gastgeberin vorwiegend unbekannt waren, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Die meisten der Unbekannten stammten demnach aus Berlin.

Die ungeladenen Gäste stahlen nach Polizeiangaben elektronische Geräte und Zigaretten. Auch zu körperlichen Auseinandersetzungen soll es laut Polizei gekommen sein.

Die Polizei schritt letztlich ein und löste die gesamte Party auf. Wie die nicht eingeladenen Gäste von der Feier erfahren hatten, wurde nicht mitgeteilt.

Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte es eine ähnliche Situation im selben Ort gegeben: Die Geburtstagsparty einer 16-Jährigen war so aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei sie auflöste.

Zeitweise seien rund 120 Menschen auf dem Grundstück gewesen, weil viele ungeladene Gäste dorthin gekommen seien. Die Eltern des Mädchens waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub.