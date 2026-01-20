Fußgänger von Audi angefahren: War die Ampelschaltung Schuld?

Leipzig - Ein Audi-Fahrer (49) erfasste am Montagnachmittag einen Fußgänger (18) im Westen von Leipzig . Die Polizei sucht nun nach Menschen, die den Unfall beobachtet haben.

Die Linie 3 fährt an der Haltestelle "Adler" in der Mitte der Straße ab. (Archivbild) © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach ersten Informationen war der Audi-Fahrer gegen 13.50 Uhr auf der Zschochersche Straße stadtauswärts aus unterwegs, teilte Polizeisprecher Moritz Peters am Dienstag mit.

Ein 18-Jähriger wollte zur selben Zeit zu Fuß von der Haltestelleninsel "Adler" die Zschochersche Straße in Richtung Antonienstraße überqueren.

Dabei kam es zur Kollision. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem grauen A6 entstanden leichte Sachschäden.

Offen bleibt aber die Frage, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Deswegen sucht die Polizei jetzt nach Zeuginnen und Zeugen.