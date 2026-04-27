18-Jähriger greift Polizisten an: Grund wird wenig später klar

Rosenheim - Ein 18-Jähriger hat bei einer Kontrolle in Rosenheim zwei Polizisten verletzt.

Die Polizei ermittelt in Rosenheim gegen einen jungen Mann. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Beamten der zivilen Einsatzgruppe wollten in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr in der Klepperstraße eine Gruppe Männer kontrollieren.

Die Polizisten zeigten ihren Dienstausweis vor, da eskalierte die Lage: Einer Männer hob die Hände und stieß beziehungsweise schlug eine 45-jährige Beamtin von sich weg. Der 18-jährige libanesische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Rosenheim wurde daraufhin fixiert, damit er nicht fliehen konnte.

Laut Polizei erlitt die 45-Jährige Prellungen und blutende Schürfwunden am Arm. Im Gerangel wurde zudem ein 32-jähriger Polizist verletzt: Er blieb mit Prellungen am Fuß und Knie, wie auch seine Kollegin, dienstfähig.

Der Grund für die versuchte Flucht des 18-Jährigen wurde schnell klar: Be einer Durchsuchung wurde eine nicht geringe Menge an Drogen gefunden und sichergestellt.