51-Jähriger tot auf Motocross-Strecke gefunden

Bruchstedt - Auf einer Motocross-Strecke in Bruchstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) wurde am Samstagnachmittag ein 51-Jähriger tot neben seinem Motorrad entdeckt.

Der Mann wurde leblos neben seinem Motorrad entdeckt. Nun laufen die Ermittlungen. (Symbolfoto) © 123RF/dmitrimaruta

Laut Polizeiangaben sei bislang unklar, wie der Mann gestorben ist. Ob er auf der Strecke überhaupt gefahren und gestürzt war oder ob er bereits zuvor einen medizinischen Notfall erlitten hatte, sei nicht bekannt.

Es gebe keine typischen Hinweise auf einen Unfall wie beispielsweise Sturzverletzungen oder entsprechende Spuren, teilten die Beamten mit. Fremdeinwirkungen könne aber ausgeschlossen werden.