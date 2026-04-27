Tödlicher Frontal-Crash in Nordhessen: Motorradfahrer stirbt - Ermittler sichern Fahrzeuge

Wehretal - Frontaler Zusammenstoß! Am Sonntagabend ereignete sich im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis ein schwerer Unfall mit tragischem Ausgang. Für einen Beteiligten kam jede Hilfe zu spät.

In Nordhessen kam ein 58-jähriger Biker bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 18.30 Uhr auf der B452 zwischen Wehretal-Reichensachsen und Wehretal-Hoheneiche zur folgenschweren Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Auto.

Demnach wurde die 35-jährige Autofahrerin aus Eschwege bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für den 58-jährigen Motorradfahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis endete der Zusammenstoß tödlich. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Neben Polizei waren auch Feuerwehr-, Rettungs- und Bergungskräfte aus dem Landkreis Werra-Meißner im Einsatz.

Die B452 musste zwischen Reichensachsen und Wehretal bis etwa 21.50 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen weiträumig umgeleitet.