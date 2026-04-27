Tödlicher Frontal-Crash in Nordhessen: Motorradfahrer stirbt - Ermittler sichern Fahrzeuge

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Am Sonntagabend kam es im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis zu einem schweren Frontal-Unfall mit tragischem Ausgang. Ein Motorradfahrer kam ums Leben.

Von Maximilian Hölzel

Wehretal - Frontaler Zusammenstoß! Am Sonntagabend ereignete sich im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis ein schwerer Unfall mit tragischem Ausgang. Für einen Beteiligten kam jede Hilfe zu spät.

In Nordhessen kam ein 58-jähriger Biker bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. (Symbolbild)
In Nordhessen kam ein 58-jähriger Biker bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 18.30 Uhr auf der B452 zwischen Wehretal-Reichensachsen und Wehretal-Hoheneiche zur folgenschweren Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Auto.

Demnach wurde die 35-jährige Autofahrerin aus Eschwege bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für den 58-jährigen Motorradfahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis endete der Zusammenstoß tödlich. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

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Neben Polizei waren auch Feuerwehr-, Rettungs- und Bergungskräfte aus dem Landkreis Werra-Meißner im Einsatz.

Die B452 musste zwischen Reichensachsen und Wehretal bis etwa 21.50 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen weiträumig umgeleitet.

Ermittlungen zum genauen Unfallhergang

Noch vor Ort hat die Polizeistation Eschwege weitere Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurden sowohl das Motorrad als auch das Auto sichergestellt. Zudem wurde ein Gutachter hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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