Tödlicher Frontal-Crash in Nordhessen: Motorradfahrer stirbt - Ermittler sichern Fahrzeuge
Wehretal - Frontaler Zusammenstoß! Am Sonntagabend ereignete sich im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis ein schwerer Unfall mit tragischem Ausgang. Für einen Beteiligten kam jede Hilfe zu spät.
Nach Angaben der Polizei kam es gegen 18.30 Uhr auf der B452 zwischen Wehretal-Reichensachsen und Wehretal-Hoheneiche zur folgenschweren Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Auto.
Demnach wurde die 35-jährige Autofahrerin aus Eschwege bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Für den 58-jährigen Motorradfahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis endete der Zusammenstoß tödlich. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Neben Polizei waren auch Feuerwehr-, Rettungs- und Bergungskräfte aus dem Landkreis Werra-Meißner im Einsatz.
Die B452 musste zwischen Reichensachsen und Wehretal bis etwa 21.50 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen weiträumig umgeleitet.
Ermittlungen zum genauen Unfallhergang
Noch vor Ort hat die Polizeistation Eschwege weitere Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurden sowohl das Motorrad als auch das Auto sichergestellt. Zudem wurde ein Gutachter hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa