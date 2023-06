18-Jähriger verletzt bei Verkehrskontrolle drei Polizisten: Ein Beamter dienstunfähig!

Steinbach/Eichsfeld - Bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Eichsfeld sind am Dienstag drei Polizisten verletzt worden. Zuvor gab es einen Zeugenhinweis.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wie die Polizei mitteilte, erreichte die Polizeiinspektion Eichsfeld am Dienstagmorgen ein Hinweis aus der Bevölkerung. Ein 18-Jähriger, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen soll, sei mit einem Auto im Straßenverkehr unterwegs gewesen, hieß es.

Die Beamten stellten das Fahrzeug fest. Es kam zu einer Verkehrskontrolle. Den Angaben nach blockierte ein Beamter den Bereich vor dem Fahrzeug, um eine Flucht zu verhindern. Dennoch setzte der 18-Jährige am Steuer das Auto in Bewegung. Der Beamte wurde dabei am Bein verletzt.

In der Folge wurde der Fahrer aus dem Auto "herausgelöst", so heißt es, und am Boden fixiert. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Ein weiterer Polizist wurde verletzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1 Promille bei dem Fahrer. Während der anschließenden Blutprobenentnahme setzte sich der 18-Jährige erneut "heftig" zur Wehr, so die Beamten. Dabei wurde ein dritter Polizist leicht verletzt.