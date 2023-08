18-Jähriger will Führerschein abholen, doch er begeht dämlichen Fehler!

Auf der A65 bei Kandel kam es am Freitagmorgen zu einem kuriosen Vorfall, aus dem ein 18-Jähriger hoffentlich seine Lehren ziehen wird. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Laut einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Landau machte sich am Freitagmorgen ein 18-Jähriger auf den Weg, um auf der Führerscheinstelle seine Dokumente abzuholen.



Dabei fuhr er von Kandel kommend über die A65 in Richtung Landau. Plötzlich kam er mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und beschädigte eine dortige Leitplanke.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei konnte der junge Mann lediglich einen vorläufigen Nachweis seiner Fahrberechtigung vorzeigen.

Eigentlich wollte er gerade zur Führerscheinstelle fahren, um dort wie erwähnt seinen ordnungsgemäßen Führerschein abzuholen.

So weit, so gut und alles noch im Rahmen des Vertretbaren. Was sich dann allerdings herausstellen sollte, ist mitnichten akzeptabel.