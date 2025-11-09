19-Jähriger schwer verletzt: Polizei steht vor Rätsel und sucht Mann mit Hund

Würzburg/Rottendorf - Ein junger Mann lag schwer verletzt unter freiem Himmel: Die Polizei rückte in der Folge zu einem Großeinsatz aus!

Alarm in Rottendorf bei Würzburg: Die Polizei errichtete großräumige Absperrungen, nachdem ein 19-Jähriger schwer verletzt aufgefunden wurde. © News5

Der verletzte 19-Jährige wurde am Samstag in der Gemeinde Rottendorf östlich von Würzburg aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.

Demnach rückten nach der Alarmierung gegen 12.58 Uhr umgehend Polizisten und Angehörige des Rettungsdienstes in den Ostring aus.

Der 19-Jährige wurde von den Sanitätern versorgt und danach auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte unterdessen den Fundort in Rottendorf weiträumig ab und begann mit der Sicherung von Spuren. "Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr", betonte ein Sprecher.