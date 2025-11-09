19-Jähriger schwer verletzt: Polizei steht vor Rätsel und sucht Mann mit Hund
Würzburg/Rottendorf - Ein junger Mann lag schwer verletzt unter freiem Himmel: Die Polizei rückte in der Folge zu einem Großeinsatz aus!
Der verletzte 19-Jährige wurde am Samstag in der Gemeinde Rottendorf östlich von Würzburg aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.
Demnach rückten nach der Alarmierung gegen 12.58 Uhr umgehend Polizisten und Angehörige des Rettungsdienstes in den Ostring aus.
Der 19-Jährige wurde von den Sanitätern versorgt und danach auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.
Die Polizei sperrte unterdessen den Fundort in Rottendorf weiträumig ab und begann mit der Sicherung von Spuren. "Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr", betonte ein Sprecher.
Schwerverletzter in Rottendorf: Kripo Würzburg sucht Zeugen
"Wie es zu den Verletzungen des 19-jährigen Mannes kam, ist Gegenstand derzeit laufender Ermittlungen", hieß es weiter. Die Polizei ermittle in alle Richtungen.
Hierzu sucht die Kripo Würzburg auch Zeugen, die am Samstag zwischen 10.40 Uhr und 13 Uhr im Rottendorfer Ostring verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere suchen die Beamten einen Mann, der im genannten Zeitraum mit einem Hund in der Straße unterwegs war.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 09314571732 entgegen.
Titelfoto: News5