19 Schulkinder an Bord: Busfahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kracht mit Auto zusammen

Föritztal - In Föritztal im Landkreis Sonneberg ist am Mittwochnachmittag ein Auto mit einem Schulbus zusammengestoßen.

Im Schulbus hatten sich zahlreiche Kinder befunden. Nichtsdestotrotz nahm der Unfall einen glimpflichen Ausgang. (Symbolfoto) © 123rf/tupungato

Der Unfall hatte sich laut Polizeiangaben gegen 13.45 Uhr auf der Straße zwischen den Ortsteilen Judenbach und Neuenbau ereignet.

Den Angaben nach war ein 45-jähriger Busfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Die 63-jährige Autofahrerin verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Bus hatten sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Fahrer noch 19 Kinder im Alter zwischen zehn und 14 Jahren befunden. Sie sind den Erkenntnissen nach offenbar alle unverletzt geblieben.