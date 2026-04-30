Feiernde Schüler lösen während Motto-Woche Polizeieinsatz aus

Bernburg - Verkleidete Schüler einer Abschlussklasse haben am Mittwoch in Bernburg ( Salzlandkreis ) ungewollt einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei konnte nach dem Antreffen der Schüler Entwarnung geben. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Derzeit stehen für viele Schüler in Sachsen-Anhalt die letzten Schultage an, bevor es noch einmal mit den Abschlussprüfungen ernst wird.

Von den Paukern wird dies vielerorts mit Aktionen und Motto-Wochen zelebriert. Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, waren aus diesem Grund drei Schüler gegen 12 Uhr am Louis-Braille-Platz mit Westen bekleidet. Optisch sollen dies an das Militär erinnert haben, hieß es.

Ahnungslose Passanten hätten deshalb den Notruf gewählt. Die Kleidung der Schüler soll sie verunsichert haben, begründeten sie.

Die angerückten Beamten befragten die Jugendlichen und führten eine Durchsuchung durch. Eine Gefährdung habe nicht bestanden.