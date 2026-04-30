Tödlicher Unfall mit Linienbus in Rheinland-Pfalz – auch Kinder darin

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In Rheinland-Pfalz bei Kastellaun ist es am Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus gekommen, in dem auch Kinder saßen.

Von Sandra Trauner

Kastellaun - In Rheinland-Pfalz bei Kastellaun ist es am Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus gekommen, in dem auch Kinder saßen.

19 Menschen saßen in dem Linienbus, der am Donnerstagmorgen mit einem Auto zusammenstieß.
19 Menschen saßen in dem Linienbus, der am Donnerstagmorgen mit einem Auto zusammenstieß.  © Thomas Frey/dpa

Wie die Polizei in Simmern mitteilte, starb ein Mensch, weitere wurden leicht verletzt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich bei dem oder der Toten um einen Insassen eines der Autos.

Um 7 Uhr stießen den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 327 zwischen Gödenroth und Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis zwei Autos und ein Linienbus zusammen.

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Der Bus war nach Angaben der Polizei mit 19 Menschen besetzt, darunter Kinder.

Eine Person kam bei dem heftigen Unfall ums Leben. Weitere polizeiliche Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.
Eine Person kam bei dem heftigen Unfall ums Leben. Weitere polizeiliche Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.  © Thomas Frey/dpa

"Momentan ist die B327 in beide Fahrtrichtungen zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt", hieß es von der Polizei in einer ersten Meldung.

Titelfoto: Montage: Thomas Frey/dpa

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