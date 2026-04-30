Illegaler Streaming-Dienst mit 60.000 Kunden dicht: Polizei schnappt IPTV-Boss am Flughafen

Stuttgart - Ein Mann soll ein illegales Streaming-Netzwerk mit 60.000 Kunden betrieben haben. Die Bundespolizei nahm den 39-Jährigen nun am Stuttgarter Flughafen fest.

Der Mann (39) wurde direkt nach seiner Landung in Stuttgart abgefangen und verhaftet. (Symbolfoto) © Marius Bulling/dpa

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Stuttgart vor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ihm wird gewerbsmäßige, unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Inhalte in großem Stil vorgeworfen.

Als der Beschuldigte am Freitag (24. April) aus der Türkei kommend am Stuttgarter Flughafen landete, warteten bereits Beamte der Bundespolizei auf ihn. Nach monatelangen Ermittlungen ist der Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart damit ein bedeutender Schlag gegen die illegale Streaming-Szene gelungen.

Nach einer Vorführung beim Haftrichter wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Doch die Ermittlungen beschränkten sich nicht nur auf die Festnahme am Flughafen. Zeitgleich mit dem Zugriff in Stuttgart führten Polizeikräfte Razzien in Düsseldorf, Nürnberg und sogar auf der Insel Borkum durch.

Allein beim Hauptbeschuldigten wurden Beweismittel und Vermögenswerte im Wert von über 800.000 Euro sichergestellt.