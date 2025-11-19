2,66 Promille! Betrunkener Lkw-Fahrer auf Autobahnen in Sachsen unterwegs

Chemnitz - Am Dienstag war ein Lkw-Fahrer (50) mit mehr als zwei Promille auf der A72 und der A4 bei Chemnitz unterwegs.

An der Raststätte "Auerswalder Blick" konnte die Polizei den Fahrer kontrollieren. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Am frühen Morgen teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein Lkw mit Anhänger auf der A72 in Richtung Leipzig unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr.

"Weiterhin wurden im Baustellenbereich auf Höhe der Anschlussstelle Chemnitz-Süd durch den Anhänger zwei Warnbaken verschoben, wobei jedoch kein Sachschaden entstand", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Laut der Zeugenaussage fuhr der Laster dann am Kreuz Chemnitz auf die A4 und dort bis zur Raststätte "Auerswalder Blick".

Dort konnten Polizisten den 50-Jährigen kontrollieren, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille.