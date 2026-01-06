Eine Nacht, viele Anzeigen: Junger Autodieb richtet wahres Chaos an

Euskirchen - Wilde Verfolgungsjagd: Ein 20-Jähriger klaute am Montagabend ein Auto bei Verwandten und raste damit völlig außer Kontrolle durch Euskirchen .

Das könnte teuer werden: Der 20-Jährige hat sich mehr als fünf Anzeigen eingeheimst. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Laut Polizei bemerkte ein Angehöriger den Diebstahl schnell und alarmierte gegen 22.45 Uhr die Beamten.

Kurze Zeit später begegnete der Fahrer ihnen. Doch statt anzuhalten, trat der Mann aufs Gas und raste in Richtung Carmanstraße. Dort krachte er mit voller Wucht in einen am Straßenrand geparkten Rettungswagen.

Der Wagen war danach nicht mehr einsatzbereit, ein Patient musste auf einen anderen Rettungswagen warten.

Doch damit nicht genug: Der junge Fahrer verlor wenig später die Kontrolle über das Auto, rammte mehrere Mülltonnen und stieß schließlich gleich zwei geparkte Autos gegen eine Hauswand.