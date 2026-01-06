Eine Nacht, viele Anzeigen: Junger Autodieb richtet wahres Chaos an
Euskirchen - Wilde Verfolgungsjagd: Ein 20-Jähriger klaute am Montagabend ein Auto bei Verwandten und raste damit völlig außer Kontrolle durch Euskirchen.
Laut Polizei bemerkte ein Angehöriger den Diebstahl schnell und alarmierte gegen 22.45 Uhr die Beamten.
Kurze Zeit später begegnete der Fahrer ihnen. Doch statt anzuhalten, trat der Mann aufs Gas und raste in Richtung Carmanstraße. Dort krachte er mit voller Wucht in einen am Straßenrand geparkten Rettungswagen.
Der Wagen war danach nicht mehr einsatzbereit, ein Patient musste auf einen anderen Rettungswagen warten.
Doch damit nicht genug: Der junge Fahrer verlor wenig später die Kontrolle über das Auto, rammte mehrere Mülltonnen und stieß schließlich gleich zwei geparkte Autos gegen eine Hauswand.
Anzeigen-Hammer für den 20-Jährigen
Aus Angst vor den Konsequenzen ließ der 20-Jährige das Auto mit laufendem Motor stehen und rannte zu Fuß davon. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf und konnte ihn wenig später stellen.
Der Mann selbst war unverletzt, allerdings war deutlich Alkohol im Spiel. Zudem wurde aus der Wache in Euskirchen das geklaute Auto beschlagnahmt.
Jetzt warten gleich mehrere Strafverfahren auf ihn: Kfz-Diebstahl, Fahren ohne Führerschein, Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss und noch ein paar weitere Verkehrsstraftaten.
Titelfoto: David Inderlied/dpa