Schwerer Diebstahl: Täter klauen elf Heizstationen aus Mehrfamilienhaus

Salzgitter - In Salzgitter ( Niedersachsen ) ermittelt die Polizei seit Montagmorgen wegen Diebstahls. Unbekannte Täter haben sogenannte Wohnungsstationen für mehrere zehntausend Euro aus einem Mehrfamilienhaus gestohlen.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Diebe sollen laut der Polizei Salzgitter im Zeitraum zwischen dem 19. Dezember 2025 und dem 5. Januar in dem Rohbau eines Mehrfamilienobjekts in der Gerhart-Hauptmann-Straße zugeschlagen haben.

Erste Ermittlungen der Beamten ergaben, dass insgesamt elf der Wohnungsstationen entwendet wurden. Dabei handelt es sich jeweils um etwa zehn Kilogramm schwere Thermen, die für Warmwasser und Heizungen gedacht waren.

Dabei sei ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro entstanden.

Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag.